Керував армією і наказував обстрілювати Луганську область. Судитимуть генерала РФ

"Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта РФ, який очолив окупаційну армію так званої "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

В Україні судитимуть генерала РФ, який наказував обстрілювати Луганську область (t.me/pgo_gov_ua)

Як з'ясувалось, з початком повномасштабного російського вторгнення генерал-майора зс рф призначено керувати так званим "другим армійським корпусом народної міліції ЛНР".

"Обвинувачений безпосередньо віддавав накази бійцям "ЛНР" під час боїв за Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти Луганської області", - розповіли в Офісі..

Під його командуванням ворожі війська наносили масовані удари із застосуванням авіації, броньованої техніки та іншого важкого озброєння по об’єктам критичної інфраструктури регіону та житлу цивільного населення. Це призвело до загибелі та травмування мирних жителів, у тому числі дітей, знищення об’єктів житлового фонду, майна та інфраструктури.

"За успішне виконання наказів керівництва РФ під час так званої "спецоперації" на сході України йому присвоєно звання "героя Росії", "героя ЛНР", генерал-лейтенанта, також нагороджено "орденом Ахмата Кадирова".

Не перший випадок

Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть генерал-полковника армії РФ, який керував операцією із захоплення Києва. 24 лютого він також наказав на вторгнення на територію України підлеглому особовому складу, який на той час знаходився на території Білорусі.

Крім того, під заочний суд в Україні потрапив генерал, який керував діями підрозділів "ДНР" та допомагав диверсантам із групи російського терориста Ігоря Гіркіна.

Така ж доля ще у мінімум двох російських генералів. Один із них брав участь у плануванні вторгнення російських військових на територію України.

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