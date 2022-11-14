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Керували "Благоустроєм Ізюму". Поліція затримала двох колаборантів

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Понеділок 14 листопада 2022 18:07
Керували "Благоустроєм Ізюму". Поліція затримала двох колаборантів Фото: поліція затримала в Ізюмі Харківської області двох колаборантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Слідчі поліції затримали двох колаборантів у Ізюмі Харківської області – "директора" та його заступника на комунальному підприємстві.

Про це заявив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Поліцією встановлено, що двоє чоловіків, мешканців Ізюму, під час окупації добровільно погодилися керувати комунальним підприємством "Благоустрій міста Ізюм".

Поліцейські зібрали безліч доказів та свідчень мешканців – відомо, що колаборанти активно сприяли окупантам та виявляли ініціативу. Їм повідомлено про підозру за ч.5 ст.111-1 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає позбавлення волі строком від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією або без майна.

Раніше ми писали, що правоохоронці вилучили 500 російських підручників із Богуславської загальноосвітньої школи (Харківська область). Тодішня окупаційна "влада" планувала викладати дітям за програмою РФ.

Нагадаємо, що у Харківській області затримали двох педагогів, які в окупації викладали за програмою РФ.

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