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Блок Кернеса начал переговоры с политсилами, прошедшими в облсовет

Автор: РБК-Украина

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинул кандидатов на ключевые руководящие посты Харьковского областного совета. Также партия намерена начать переговоры с другими политическими силами, прошедшими в облсовет.

Об этом сообщает "112 канал" по итогу заседания фракции.

Сообщается, что в ходе собрания депутатов фракции, получившей по результатам выборов 46 из 120 мандатов, утверждены кандидатуры на посты председателя облсовета и его заместителя.

В частности, фракция определила кандидатом на председателя областного совета Сергея Чернова, а его заместителем - Степана Масельского, тоже поработавшего в регионе на выборных должностях районного и областного уровня.

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Руководить непосредственно фракцией "Блока Кернеса - Успешный Харьков", по данным издания, в облсовете будет Кирилл Кернес, сын избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Кроме того, блок Кернеса намерен начать переговоры о сотрудничестве с другими политическими силами, прошедшими в облсовет. Координировать переговорный процесс, по всей вероятности, будет Степан Масельский.

Напомним, как известно по итогам местных выборов 2020 года в Харьковский областной совет прошли 46 представителей от "Блока Кернеса - Успешный Харьков", 29 - от ОПЗЖ, по 17 депутатов от "Слуги народа" и Блока Светличной "Разом", 11 - от "Европейской солидарности".

Ранее РБК-Украина писало, что 27 ноября Алексей Кучер был уволен с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Новой главой Харьковской ОГА стала Айна Тимчук.

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