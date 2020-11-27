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Блок Кернеса почав переговори з політсилами, які пройшли до облради

Автор: РБК-Україна

"Блок Кернеса - Успішний Харків" висунув кандидатів на ключові керівні посади Харківської обласної ради. Також партія має намір почати переговори з іншими політичними силами, що пройшли до облради.

Про це повідомляє "112 канал" за підсумками засідання фракції.

Повідомляється, що в ході зборів депутатів фракції, що отримала за результатами виборів 46 зі 120 мандатів, затверджені кандидатури на посади голови облради та його заступника.

Зокрема, фракція визначила кандидатом на голову обласної ради Сергія Чернова, а його заступником - Степана Масельського, який теж попрацював у регіоні на виборних посадах районного та обласного рівня.

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Керувати безпосередньо фракцією "Блоку Кернеса - Успішний Харків", за даними видання, в облраді буде Кирило Кернес, син обраного мера Харкова Геннадія Кернеса.

Крім того, блок Кернеса має намір почати переговори про співробітництво з іншими політичними силами, що пройшли до облради. Координувати переговорний процес, по всій вірогідності, буде Степан Масельський.

Нагадаємо, як відомо, за підсумками місцевих виборів 2020 року до Харківської обласної ради пройшли 46 представників від "Блоку Кернеса - Успішний Харків", 29 - від ОПЗЖ, по 17 депутатів від "Слуги народу" і Блоку Світличної "Разом", 11 - від "Європейської солідарності".

Раніше РБК-Україна писало, що 27 листопада Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Новою головою Харківської ОДА стала Айна Тимчук.

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