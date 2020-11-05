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Кернес вернется в Харьков до 20 декабря

Автор: РБК-Украина

Геннадий Кернес, которого в третий раз избран на пост Харьковского городского головы, вернется в Харьков для участия в первой сессии нового горсовета. Сессия должна состояться до 20 декабря.

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Об этом сообщил первый заместитель мєра Харькова Игорь Терехов на брифинге.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - заявил он.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА прогнозировали, что присягу Геннадия Кернеса могут перенести из-за его заболевания. Ожидается, что функции мэра Харькова до присяги Кернеса будет выполнять секретарь городского совета.

Кроме того, в Харьковском горсовете недавно рассказали, что Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий коронавируса. Вирус повредил 70 процентов его легких.

Как писало РБК-Украина, победу Кернеса на выборах мэра Харькова прогнозировал экзит-пол, проведенный программой "Свобода слова Савика Шустера".

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Новости Украины ХарьковГеннадий Кернес