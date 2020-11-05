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Кернес повернеться в Харків до 20 грудня

Автор: РБК-Україна

Геннадій Кернес, якого втретє обраний на посаду Харківського міського голови, повернеться до Харкова для участі у першій сесії нового міськради. Сесія повинна відбутися до 20 грудня.

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Про це повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов на брифінгу.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - заявив він.

Нагадаємо, у громадянській мережі ОПОРА прогнозували, що присягу Геннадія Кернеса можуть перенести з-за його захворювання. Очікується, що функції мера Харкова до присяги Кернеса буде виконувати секретар міської ради.

Крім того, у Харківській міськраді недавно розповіли, що Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків коронавірусу. Вірус пошкодив 70 відсотків його легенів.

Як повідомляло РБК-Україна, перемогу Кернеса на виборах мера Харкова прогнозував екзит-пол, проведений програмою "Свобода слова Савіка Шустера".

Прогноз погоди
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Новини України ХарківГенадій Кернес