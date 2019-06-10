Кернес: наш список на выборы качественно отличается от других партий

Форум "Доверяй делам" (фото: РБК-Украина)

Кернес призвал кандидатов мобилизовать все силы

Список кандидатов на выборы в Верховную раду, который представила политическая партия "Оппозиционный блок", качественно отличается от списков других политсил. Об этом сегодня, 10 июня, во время "Форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" в Киеве заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, который вошел в первую десятку списка, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кернеса, сейчас важно известить всех единомышленников, что есть политическая сила, которая может предложить качественный список кандидатов на этих выборах.

"Я призываю вас мобилизовать все наши силы, донести до наших однопартийцев и единомышленников, тех людей, которые еще не определились, что есть политическая сила, объединившая мэров преимущественно крупных городов Украины. Кроме них, представителей местного самоуправления, крупных промышленников, сельхозпроизводителей. И мы должны показать, что у нас будет качественно другой список, в отличие от многих партий. Поэтому я хочу пожелать нашей политической силе победы", – сказал Кернес.

Как известно, первым номером в списке "Оппозиционного блока" стал народный депутат Евгений Мураев. В первую десятку также вошли: мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Ужгорода Богдан Андреев, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, народный депутат Вадим Новинский, народный депутат Александр Вилкул, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, городской голова Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко.

В своем выступлении лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев заявил, что у партии есть план действий и команда для проведения качественных изменений в государстве.

"Мы долго шли к этому моменту. Я, наверное, всю жизнь. Мы много учились, тяжело работали, шаг за шагом, ступень за ступенью приобретали необходимый опыт. Мы точно знаем, как сделать, чтобы наша страна была успешной и развивалась. Государство – это очень сложный механизм, и цена ошибки – человеческие жизни. У нас опытная команда, в нее входят руководители многотысячных промышленных предприятий, мэры крупных городов и лидеры территориальных общин. За нами миллионы наших граждан. И да: мы пойдем в парламент!", – заявил Мураев.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что представительство местного самоуправления в парламенте является единственной возможностью сделать так, чтобы голос украинских общин был услышан.

"Я могу долго перечислять ряд проблем, с которыми сталкиваются наши общины. И в большинстве случаев их решение находится в Киеве. Вот почему мы объединяем усилия. Я горжусь тем, что рядом со мной находится Геннадий Кернес, мэр Харькова и, безусловно, один из самых эффективных управленцев в Украине. Горжусь, что в наших рядах мэры других городов – Мариуполя, Запорожья, Ужгорода, представители объединенных общин. Я не сомневаюсь в том, что мы все сможем, ведь у нас сильная мотивация – благополучие украинцев", – заявил Труханов.

Напомним, ранее партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Відродження", "Доверяй делам", "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы на основе общих идеологических ценностей.