Кернес: наш список на вибори якісно відрізняється від інших партій

Форум "Довіряй ділам" (фото: РБК-Україна)

Кернес закликав кандидатів мобілізувати всі сили

Список кандидатів на вибори у Верховну раду, який представила політична партія "Опозиційний блок", якісно відрізняється від списків інших політсил. Про це сьогодні, 10 червня, під час "Форуму об'єднаних опозиційних сил "Довіряй ділам" в Києві заявив мер Харкова Геннадій Кернес, який увійшов у першу десятку списку, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кернеса, зараз важливо повідомити всіх однодумців, що є політична сила, яка може запропонувати якісний список кандидатів на цих виборах.

"Я закликаю вас мобілізувати всі наші сили, донести до наших однопартійців та однодумців, тих людей, які ще не визначилися, що є політична сила, яка об'єднала мерів переважно великих міст України. Крім них, представників місцевого самоврядування, великих промисловців, сільгоспвиробників. І ми повинні показати, що у нас буде якісно інший список, на відміну від багатьох партій. Тому я хочу побажати нашій політичній силі перемоги", – сказав Кернес.

Як відомо, першим номером у списку "Опозиційного блоку" став народний депутат Євген Мураєв. У першу десятку також увійшли: мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов, мер Ужгорода Богдан Андріїв, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, народний депутат Вадим Новинський, народний депутат Олександр Вілкул, мер Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко.

У своєму виступі лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв заявив, що у партії є план дій і команда для проведення якісних змін в державі.

"Ми довго йшли до цього моменту. Я, напевно, все життя. Ми багато вчилися, працювали важко, крок за кроком, сходинка за сходинкою отримували необхідний досвід. Ми точно знаємо, як зробити, щоб наша країна була успішною і розвивалася. Держава – це дуже складний механізм, і ціна помилки – людські життя. У нас досвідчена команда, у неї входять керівники багатотисячних промислових підприємств, мери великих міст та лідери територіальних громад. За нами мільйони наших громадян. І так: ми підемо у парламент!", – заявив Мураєв.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що представництво місцевого самоврядування в парламенті є єдиною можливістю зробити так, щоб голос українських громад був почутий.

"Я можу довго перераховувати ряд проблем, з якими стикаються наші громади. І в більшості випадків їх рішення знаходиться в Києві. Ось чому ми об'єднуємо зусилля. Я пишаюся тим, що поруч зі мною знаходиться Геннадій Кернес, мер Харкова і, безумовно, один з найбільш ефективних управлінців в Україні. Пишаюся, що в наших рядах мери інших міст Маріуполя, Запоріжжя, Ужгорода, представники об'єднаних громад. Я не сумніваюся в тому, що ми все зможемо, адже у нас сильна мотивація – добробут українців", – заявив Труханов.

Нагадаємо, раніше партії "Опозиційний блок", "Наші", "Відродження", "Довіряй ділам", "Партія миру і розвитку" об'єдналися для участі у парламентських виборах і підписали Меморандум про створення єдиної опозиційної сили на основі спільних ідеологічних цінностей.