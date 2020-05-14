Кернес пригласил Джека Ма в "Экополис ХТЗ" Ярославского

Группа DCH Александра Ярославского заключила меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших китайский корпораций - ZTE Сorporation и готовит в Харькове масштабный Tech-форум. Об этом сообщают РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщают в компании, после подписания Меморандума корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом "Экополис ХТЗ" в составе индустриального парка (промышленный кластер) и технопарка (IT и R&D-кластеры). В качестве перспективных направлений сотрудничества обозначены создание на территории "Экополис ХТЗ" офиса ZTE, R&D-центра и производственной площадки.

В свою очередь, Ярославский поблагодарил руководство ZTE за интерес к "Экополису ХТЗ".

"Я очень горд тем, что сегодня мы делаем такое начинание, подписывая этот Меморандум с корпорацией ZTE. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным, и могу заверить, что в нашем лице вы нашли надежнейших партнеров. Надеюсь, за вами придут и другие китайские компании - такие, к примеру, как Alibaba Group Джека Ма, большого друга нашего города. Если вы помните, я привез в Украину благодаря ему 150 тыс. ПЦР-тестов, за что мы все бесконечно благодарны. Благодаря ему мы хоть открыли для себя, что такое ПЦР-тесты", - отметил бизнесмен.

Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что городская власть оказывает всестороннюю поддержку проекту "Экополис ХТЗ", который реализуется в формате частно-государственного партнерства.

"Хочу сказать отдельное спасибо Александру Ярославскому за его инициативы и группе DCH за постоянное присутствие во всех делах города и страны. Город будет полностью помогать, проект DCH "Экополис ХТЗ" включен в план развития города до 2030 года", - сказал харьковский городской голова.

Помимо того, он пригласил Джека Ма приехать в Харьков на запланированный совместно с DCH масштабный IT&High Tech-форум.

"Прошу такого знаменитого человека, как Джек Ма, побывать у нас в городе Харькове. Мы ему многим обязаны за время пандемии, он очень много помогал нам вместе с Александром Ярославским. В самое тяжелое время в начале он подарил Украине 50 тыс. ПЦР-тестов, из которых 5 тыс. получил наш регион. Поэтому я очень хотел бы лично пригласить его в Харьков уже для посещения в другом статусе", - добавил он.

Торговый представитель Китайской народной Республики в Украине Лю Цзюнь, почетный гость церемонии, высоко оценил факт сотрудничества ZTE и DCH.

"ZTE является одним из лидеров китайского высокотехнологического сектора, группа DCH — одна из крупнейших и мощнейших бизнес-групп Украины, а город Харьков известен своими богатыми ресурсами развития для инноваций. Я очень рассчитываю на удачный запуск взаимодействия ZTE и DCH", - cказал он.

Вице-президент ZTE Corporation Сюе Бин также подчеркнул соответствие проекта "Экополис ХТЗ" стратегическим приоритетам своей компании.

"Для ZTE большая честь стать частью инновационной деловой экосистемы "Экополис ХТЗ". Центральная идея этой инициативы - эффективность и высокотехнологическое развитие. И она созвучна с главными задачами ZTE в Украине и на глобальном рынке", - заявил он.

В то же время, генеральный директор компании ZTE Ukraine Хуан Минси поблагодарил Ярославского за возможность стать первым бизнес-резидентом "Экополиса ХТЗ" и подчеркнул, что корпорация ZTE готова предложить свою экспертизу для реализации в Харькове проектов цифровой трансформации Smart City.

"Харьков является лидером в сфере инноваций. Я благодарю мэра Геннадия Кернеса за то, что город постоянно работает с нами, чтобы "Экополис ХТЗ" был успешным. Об этом проекте я обязательно доложу и президенту, и премьер-министру. Уверен, они также будут курировать этот проект, который является не только городским, а имеет общенациональный масштаб", - подытожил Ярославский.

Напомним, в ноябре прошлого года Джек Ма посетил Харьков с частным визитом по приглашению Ярославского. В частности, китайский миллиардер выступил перед студентами Харьковского национального университета, почетным доктором и меценатом которого является бизнесмен.