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Кернес поддержал позицию Рабиновича по установлению мира

Новости » Политика    09.05.2019 - 20:30
Кернес поддержал позицию Рабиновича по установлению мира
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Кернес прокомментировал позицию Рабиновича

Мэр города Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" и ее главы Вадима Рабиновича в вопросе скорейшего установления мира в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, что те слова о мире, которые все время говорит Вадим Рабинович и его команда "Оппозиционная платформа – За життя", правильные и ключевые, и сегодня это должно быть на устах всех политиков", – заявил мэр Харькова.

Он также поздравил украинцев с Днем победы и выразил надежду, что в стране в самое ближайшее время будут прекращены военные действия и установлен крепкий и надежный мир.

"Я хочу сказать спасибо всем народным депутатам, всем жителям Украины и пожелать нашему новому президенту, чтобы он принес в страну мир. Нам нужен мир, без мира нам очень тяжело. Все хотят мира!", – заявил Кернес.

В свою очередь Рабинович также поздравил граждан с 9 мая и подчеркнул, что необходимо установить скорейший и окончательный мир в нашей стране.

"Я – за мир! Я – за примирение! Но после того, как мы расставим все точки над i. Точки расставлены сегодня, 9 мая. Именно 9-го мая празднуют потомки победителей. Поэтому мы должны устанавливать мир, слушать друг друга, а 9 мая – это день победы единой Украины", – подытожил Рабинович.

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