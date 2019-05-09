Кернес підтримав позицію Рабіновича по встановленню миру

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Кернес прокоментував позицію Рабіновича

Мер міста Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" та її голови Вадима Рабіновича у питанні якнайшвидшого встановлення миру в Україні. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Я вважаю, що ті слова про мир, які весь час говорить Вадим Рабінович та його команда "Опозиційна платформа – За життя", правильні і ключові, і сьогодні це повинно бути на вустах всіх політиків", – заявив мер Харкова.

Він також привітав українців з Днем перемоги і висловив надію, що в країні найближчим часом будуть припинені військові дії і встановлений міцний і надійний мир.

"Я хочу сказати спасибі всім народним депутатам, всім жителям України та побажати нашому новому президенту, щоб він приніс в країну мир. Нам потрібен мир, без миру нам дуже важко. Всі хочуть миру!", – заявив Кернес.

У свою чергу Рабінович також привітав громадян з 9 травня, і підкреслив, що необхідно встановити швидкий і остаточний мир в нашій країні.

"Я – за мир! Я – за примирення! Але після того, як ми розставимо всі крапки над i. Точки розставлені сьогодні, 9 травня. Саме 9-го травня святкують нащадки переможців. Тому ми повинні встановлювати мир, слухати один одного, а 9 травня – це день перемоги єдиної України", – підсумував Рабінович.