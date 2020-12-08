Кернес планирует вернуться в Харьков к концу декабря

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в город к 30 декабря. Он все еще проходит лечение после коронавируса.

Об этом сообщил бизнесмен и друг политика Павел Фукс.

По его словам, он разговаривал с Кернесом.

"Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - сообщил Фукс.

Напомним, ранее первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес должен вернуться для участия в первой сессии нового горсовета, которая пройдет до 20 декабря.

Как сообщали в Харьковском горсовете, Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий коронавируса. У него были повреждены 70 процентов легких.