Кернес планує повернутися в Харків до кінця грудня

Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися в місто до 30 грудня. Він все ще проходить лікування після коронавірусу.

Про це повідомив бізнесмен і друг політика Павло Фукс.

За його словами, він розмовляв з Кернесом.

"Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома", - повідомив Фукс.

Нагадаємо, раніше перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повинен повернутися для участі у першій сесії нової міськради, яка пройде до 20 грудня.

Як повідомили у Харківській міськраді, Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків коронавірусу. У нього було пошкоджено 70 відсотків легенів.