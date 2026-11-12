"Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів через атаки РФ

Так, протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи "Кернел".

"Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари", - зазначається у повідомленні.

Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою.

Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників - саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів.

Наразі на абсолютно всіх підприємствах Кернел виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах. Також зупинені всі закупівлі насіння.

Попри зупинку переробки, Кернел зберігає повну операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує вже взяті зобов'язання перед українськими аграріями та всіма партнерами.