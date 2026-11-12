UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

"Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів через атаки РФ

20:46 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Новіков
"Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів (фото: kernel.ua)

Через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Так, протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи "Кернел".

"Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари", - зазначається у повідомленні.

Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою.

Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників - саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів.

Наразі на абсолютно всіх підприємствах Кернел виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах. Також зупинені всі закупівлі насіння.

Попри зупинку переробки, Кернел зберігає повну операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує вже взяті зобов'язання перед українськими аграріями та всіма партнерами.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня було масовано атаковано порт Чорноморська. Портові активи "Кернел" також зазнали важких ударів. Атаки призвели до значних руйнувань та вимушеного призупинення операційної діяльності терміналів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі: