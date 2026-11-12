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"Кернел" остановил работу всех маслоэкстракционных заводов из-за атак РФ

20:46 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Новиков
"Кернел" остановил работу всех маслоэкстракционных заводов (фото: kernel.ua)

Из-за массированных российских ударов по предприятиям пищевой промышленности "Кернел" остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, за последние сутки российские дроны целенаправленно атаковали производственные площадки перерабатывающих предприятий Украины, в том числе и активы "Кернел".

"В результате попаданий получили повреждения производственные здания, оборудование и резервуары", - отмечается в сообщении.

Маслоэкстракционное производство является непрерывным технологическим циклом с повышенной пожарной опасностью.

Попадание в работающее оборудование создает прямую угрозу масштабному пожару и опасности для жизни работников – именно поэтому принято решение о полной технологической остановке всех заводов.

На абсолютно всех предприятиях Кернел выполнены все регламентные протоколы безопасности по остановке, а все работники находятся в безопасных условиях. Также остановлены все закупки семян.

Несмотря на остановку переработки, Кернел сохраняет полную операционную и финансовую устойчивость, продолжает отгружать остатки продукции со складов и в полном объеме выполняет уже взятые обязательства перед украинскими аграриями и всеми партнерами.

Напомним, в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июля был массирован атакован порт Черноморска. Портовые активы "Кернел" также получили тяжелые удары. Атаки привели к значительным разрушениям и вынужденной приостановке операционной деятельности терминалов.

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