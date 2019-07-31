"Кернел" Веревского-Хомутынника может получить кредит ЕБРР на 80 млн долларов

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Деньги могут быть выделены в рамках синдицированного кредита

Одна из крупнейших в Украине аграрных групп "Кернел" может получить до 80 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте банка.

Деньги могут быть выделены в рамках синдицированного кредита на финансирование оборотного капитала, что связано с заготовкой, хранением, транспортировкой и продажей зерна на экспорт.

Согласно данным на сайте, общая стоимость проекта составляет 300 млн долларов (состоит из существующего и увеличенного финансирования оборотного капитала). На данный момент проект находится на стадии рассмотрения концепции, а решение по нему может быть принято 4 сентября 2019 года.

В рамках другого проекта ЕБРР может выделить до 80 млн долларов в форме участия в синдицированном кредите для финансирования потребностей в оборотном капитале "Кернела", что связано с закупкой, хранением, переработкой, транспортировкой масличных культур и продуктов растительного масла, а также с продажей на экспорт. Стоимость всего проекта оценивается в 390 млн долларов.

Отмечается, что рассмотрение проекта назначено на 4 сентября 2019 года, пока он находится на стадии изучения.

Стоит подчеркнуть, что "Кернел" является крупнейшим в мире производителем масла, ведущим производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

Его вертикально интегрированная структура строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах – производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Крупнейшим акционером компании через Namsen LTD является Андрей Веревский, увеличивший свою долю до 39,47% или до 32,344 млн акций. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Акции холдинга торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

Как известно, "Кернел" в третьем квартале 2019 финансового года получил 25,9 млн долларов чистой прибыли против 39,1 млн долларов чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в январе-марте выросла на 48% – до 802,5 млн долларов, EBITDA сократилась на 24% – до 55,3 млн долларов.