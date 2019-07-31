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"Кернел" Веревського-Хомутинніка може отримати кредит ЄБРР на 80 млн доларів

Новини » Економіка    31.07.2019 - 18:13
"Кернел" Веревського-Хомутинніка може отримати кредит ЄБРР на 80 млн доларів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Гроші можуть бути виділені в рамках синдикованого кредиту

Одна з найбільших в Україні аграрних груп "Кернел" може отримати до 80 млн доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті банку.

Гроші можуть бути виділені в рамках синдикованого кредиту на фінансування оборотного капіталу, що пов'язано з заготівлею, зберіганням, транспортуванням і продажем зерна на експорт.

Згідно з даними на сайті, загальна вартість проекту становить 300 млн доларів (складається з існуючого і збільшеного фінансування оборотного капіталу). На даний момент проект знаходиться на стадії розгляду концепції, а рішення по ній може бути прийняте 4 вересня 2019 року.

В рамках іншого проекту ЄБРР може виділити до 80 млн доларів у формі участі в синдикованому кредиті для фінансування потреб в оборотному капіталі "Кернела", що пов'язано із закупівлею, зберіганням, транспортуванням, переробкою олійних культур і продуктів рослинного масла, а також з продажем на експорт. Вартість всього проекту оцінюється в 390 млн доларів.

Зазначається, що розгляд проекту призначено на 4 вересня 2019 року, поки він знаходиться на стадії вивчення.

Варто підкреслити, що "Кернел" є найбільшим в світі виробником олії, провідним виробником та постачальником сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.

Його вертикально інтегрована структура будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах – виробництво, експорт і внутрішні продажі соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг щодо зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах. Земельний банк "Кернел" в Україні становить 550 тис. га.

Найбільшим акціонером компанії через Namsen LTD є Андрій Веревський, який збільшив свою частку до 39,47% або до 32,344 млн акцій. Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якого виступає співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік, володіє 6,59% акцій "Кернела".

Акції холдингу торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року.

Як відомо, "Кернел" в третьому кварталі 2019 фінансового року отримав 25,9 млн доларів чистого прибутку проти 39,1 млн доларів чистого збитку за аналогічний період минулого року. Виручка компанії в січні-березні зросла на 48% – до 802,5 млн доларів, EBITDA скоротилася на 24% – до 55,3 млн доларів.

JKX Oil&Gas, акціонером якої є Хомутинник, збільшила чистий прибуток на 15,8% ЄБРР виділив 400 млн євро кредиту на "Укренерго" і міський транспорт
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