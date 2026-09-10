Від ШІ до освоєння Марса: як Kernel допомагає дітям захисників розвивати власні ідеї

Штучний інтелект без доступу до інтернету, дослідження ґрунтових мікроорганізмів, легші ковзани, водень для двигунів та навіть тераформування Марса. Саме такі ідеї протягом року розробляли учасники освітнього проєкту "Покоління змін" від Kernel та ініціативи "Азов Дбає".

Як працює освітній проєкт "Покоління змін" для дітей захисників та чому для їхньої реалізації важливі не лише знання, а й практичний досвід – у матеріалі РБК-Україна .

До програми долучилися 25 дітей військовослужбовців. Під керівництвом менторів вони самостійно обирали теми, досліджували проблеми, працювали з експертами та поступово перетворювали власні задуми на проєкти.

Від ідеї до власного проєкту з прототипами

"Покоління змін" побудували за принципом, який дає підліткам можливість самостійно визначати, чим вони хочуть займатися. Програма не передбачала готового переліку професій чи тем – учасники починали з власного "Я хочу", а далі разом із менторами працювали над тим, як перетворити інтерес на конкретний проєкт.

Протягом року вони вивчали стратегічне мислення, агрономію, штучний інтелект, публічні виступи та профорієнтацію. Водночас значна частина навчання відбувалася на практиці: учасники працювали в лабораторіях, відвідували виробничі майданчики Kernel та консультувалися з фахівцями компанії.

До фіналу дійшли 16 учасників. За цей час їхні початкові ідеї перетворилися на дослідження та прототипи, які вони представили на підсумковій презентації. Фінальна подія відбулася за підтримки гольф-центру "Козин", який надав локацію для її проведення. Для гостей центру також провели майстер-клас із гри в гольф.

Kernel та "Азов Дбає" запустили проєкт "Покоління змін" для дітей захисників (фото: Kernel / РБК-Україна)

За словами директорки з персоналу Kernel Наталії Теряхіної, одним із важливих результатів програми стало те, що діти отримали можливість створювати власні проєкти навіть у складних умовах.

"Глобально проєкт показує, що навіть в складних умовах можна створювати проєкти, які допоможуть розвиватися", – зазначила вона.

Для Kernel було важливо, щоб учасники могли не лише отримувати нові знання, а й застосовувати їх під час роботи над власними проєктами. Підлітки могли звертатися до фахівців компанії – інженерів, агрономів, біологів, енергетиків, логістів та ІТ-спеціалістів – і використовувати їхню експертизу для розвитку своїх ідей.

Наталія Теряхіна пояснила, що учасникам було простіше працювати над проєктами у сферах, де Kernel могла поділитися власною експертизою, технологіями та практичним досвідом.

"Для нас це не просто освітній проєкт, а системна підтримка родин захисників. Ми хочемо дати дітям можливість відчути стабільність, повірити у власні сили та побачити результат своєї роботи. Водночас ми інвестуємо у майбутнє країни. Нам потрібне покоління дослідників, підприємців та управлінців, які вміють мислити стратегічно, працювати з реальними бізнес-завданнями й створювати нові рішення", - сказала вона.

"Kernel уже має досвід розвитку молоді: понад 400 студентів навчаються в Open Agro Tech University, близько 100 із них уже працюють у компанії. Ми знаємо, як допомагати молодим талантам розвиватися. Тому "Покоління змін" – це для нас природний наступний крок", – підкреслила Теряхіна.

Наталія Теряхіна (фото: Kernel / РБК-Україна)

Від агротехнологій до легших ковзанів

Однією з учасниць стала Лілія, яка досліджувала властивості триходерми та можливості її використання в агросфері. Працювати над проєктом їй допомагав мікробіолог, а частину досліджень вона проводила безпосередньо в лабораторії.

"Я працювала в лабораторії з мікробіологом. Ми разом з ним опрацьовували все. Все розробляли, дивились. Це був дуже цікавий процес. Я давно мріяла побувати в лабораторії і спробувати, як це. Я не думала, насправді, що в мене буде така можливість. Це було дуже класно, я дуже задоволена", – розповіла учасниця.

Інший учасник, Дмитро, обрав технологічну тему. Він досліджував можливість додавання водню у впускний колектор двигуна та його вплив на економічність, потужність і рівень викидів. У роботі йому допомагав батько, а сама ідея виникла після спілкування з інженером політехнічного інституту.

Ще одна учасниця, Аліса, вирішила застосувати програму до власного захоплення – фігурного катання. Вона досліджувала, як зробити ковзани легшими, і вже почала працювати над лезом із легшого матеріалу.

"Ідея прийшла дуже легко і просто. Продовжувати однозначно збираюсь, бо це для мене надважливо. І я хочу допомагати іншим фігуристам. І потім, можливо, продавати свої ідеї та розробки", – розповіла Аліса.

Наступним етапом для неї стане робота над черевиками – учасниця планує зменшити і їхню вагу.

ШІ, "Формула-1" та тераформування Марса

Фінальні проєкти охопили дуже широке коло тем. Учасники працювали над ШІ-асистентом, який не використовує інтернет, моделлю визначення потенціалу поля, дослідженням ґрунтових мікроорганізмів, спортивними технологіями, грою про вирощування рослин та параметричним моделюванням футуристичних агрооб’єктів.

Були й теми, які виходили далеко за межі безпосередньої спеціалізації Kernel. Серед них – тераформування Марса, предиктивне моделювання стратегії команди у "Формулі-1", авторське право на контент, створений штучним інтелектом, та предиктивна мікологія.

Зокрема, Іван, який захоплюється автоспортом, використав участь у програмі для дослідження сфери, яка його цікавить. Його метою було не просто вивчити вже наявні рішення, а знайти власний спосіб їх удосконалити.

Такий підхід був закладений у програму від початку. Дітям не пропонували готових відповідей – натомість вони мали самостійно сформулювати проблему, знайти можливе рішення, перевірити його та презентувати результат.

Наукові проєкти в межах ініціативи Kernel (фото: Kernel / РБК-Україна)

Підтримка, яка допомагає повірити у власні можливості

Водночас "Покоління змін" – це не лише про навчання та технології. Важливою складовою програми стало середовище, у якому діти могли експериментувати, ставити запитання, помилятися та отримувати підтримку.

Начальниця соцсупроводу 1-го корпусу НГУ "АЗОВ" Яна Шумовецька зазначила, що під час роботи з учасниками її вразили масштаб їхніх ідей та рівень залучення до проєктів. За її словами, дітям захисників важливо мати не лише освітні можливості, а й відчувати, що вони не залишаються сам на сам зі своїми викликами.

"Це те, чого зараз не вистачає дітям. Особливо в умовах війни, де батьки в когось на службі, на роботі, постійно десь відсутні. Тому тут ми показували дітям, що у них є підтримка. Навіть коли батьки дуже зайняті – є ми, які намагаємось підтримувати будь-яким способом, який нам по силах", – пояснила Яна Шумовецька.

Яна Шумовецька (фото: Kernel / РБК-Україна)

Для батьків програма стала можливістю побачити, як діти знаходять власні інтереси, вчаться працювати з інформацією та доводити задум до конкретного результату.

А для самих учасників – можливістю спробувати те, що раніше могло здаватися недосяжним: провести власне дослідження в лабораторії, попрацювати з експертами, перевірити технологічну гіпотезу або вперше презентувати власний проєкт перед аудиторією.

Перший потік завершився, але програма продовжиться

Перший потік "Покоління змін" завершився відзначенням усіх учасників. Троє найкращих отримали від Kernel стипендії по 240 тисяч гривень.

Серед відзначених ідей – дослідження грибів триходерма, здатних врятувати до 20% світового врожаю, пристрій для раннього виявлення тромбів і рішення з впорскування водню для зменшення викидів без втрати потужності двигуна. Приз глядацький симпатій виграла гра-симулятор фермерства.