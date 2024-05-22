За кермом під градусом? Що загрожує водієві за п'яну їзду

В Україні на сьогодні за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння загрожує тільки адміністративна відповідальність. Однак не маленька.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Для написання матеріалу використовувався Кодекс України про адміністративні правопорушення.
В адміністративному кодексі передбачені такі покарання за керування напідпитку:
Сьогодні штрафи за водіння нетверезим дуже великі і можуть становити від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, залежно від тяжкості порушення. Якщо поліція доведе, що водій п'яний, йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік.
При цьому якщо водій буде спійманий за кермом напідпитку вдруге за рік, штраф збільшиться до 34 тисяч гривень і він буде позбавлений прав на три роки. За третє порушення протягом року штраф було збільшено до 51 тисячі гривень та водій може втратити права на десять років.
Кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому вигляді передбачено лише у разі ДТП, внаслідок якого водій отримав тілесні ушкодження чи загинув.
При цьому у воєнний час автомобілі можуть бути конфісковані після першого випадку водіння у нетверезому стані, але адміністративне законодавство передбачає, що можливість конфіскації поширюється. лише на друге та третє порушення протягом року.
Крім водіння в стані алкогольного сп'яніння, існує кілька інших штрафів, пов'язаних із вживанням алкоголю і водінням автомобіля.
Штраф у розмірі 3400 гривень за передачу права керування автомобілем особі, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння
За відмову пройти медичний огляд на предмет визначення стану сп'яніння передбачено штраф, еквівалентний штрафу за керування авто у нетверезому стані (від 17 до 51 тисячі гривень і від 1 до 10 років позбавлення прав).
Водночас водії, які вживають заборонені речовини, наркотики й алкоголь після аварії, будуть оштрафовані на 34 тисячі гривень і позбавлятимуться прав строком на три роки.
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