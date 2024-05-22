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За рулем под градусом? Что грозит водителю за пьяную езду

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на сегодняшний день за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения грозит только административная ответственность. Однако не маленькая.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Для написания материала использовался Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Содержание:

  1. Штраф за вождение в нетрезвом состоянии
  2. Есть ли уголовная ответственность
  3. Конфискация автомобиля
  4. Какие еще есть штрафы

В административном кодексе предусмотрены следующие наказания за вождение в нетрезвом виде:

  • штраф;
  • лишение прав;
  • конфискация автомобиля.

Штраф за вождение в нетрезвом состоянии 

Сегодня штрафы за вождение в нетрезвом виде очень велики и могут составлять от 17 тысяч до 51 тысяч гривен, в зависимости от тяжести нарушения.  Если полиция докажет, что водитель пьян, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение прав на один год.

При этом если водитель будет пойман за рулем в нетрезвом виде второй раз за год, штраф увеличится до 34 тысяч гривен и он будет лишен прав на три года. За третье нарушение в течение года штраф был увеличен до 51 тысячи гривен и водитель может лишиться прав на десять лет. 

Есть ли уголовная ответственность

Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрена только в случае ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения или погиб.

Конфискация автомобиля 

При этом в военное время автомобили могут быть конфискованы после первого случая вождения в нетрезвом виде, но административное законодательство предусматривает, что возможность конфискации распространяется только на второе и третье нарушения в течение года.

Какие еще есть штрафы

Помимо вождения в состоянии алкогольного опьянения, существует несколько других штрафов, связанных с употреблением алкоголя и вождением автомобиля.

Штраф в размере 3400 гривен за передачу права управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения

За отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет определения состояния опьянения предусмотрен штраф, эквивалентный штрафу за вождение в нетрезвом виде (от 17 до 51 тысячи гривен и от 1 до 10 лет лишения прав).

При этом водители, употребляющие запрещенные вещества, наркотики и алкоголь после аварии, будут оштрафованы на 34 тысяч гривен и лишаться прав сроком на три года.

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