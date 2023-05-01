Керманич збірної України оцінив перспективи в прекваліфікації до Олімпійських ігор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

Український фахівець поділився думками щодо майбутніх суперників "синьо-жовтих". Його підопічні в серпні зустрінуться зі збірними Туреччини, Болгарії та Ісландії.

"В першу чергу, звичайно, треба відзначити збірну Туреччини. Це сильна команда, яка виступатиме на домашньому паркеті. Зрозуміло, що команда дуже потужна, плюс гратиме вдома, тож турків можна вважати фаворитами нашої четвірки", – зізнався Степановський.

Тренер також підкреслив хороший рівень болгарської збірної, в складі якої виступають зірка Євроліги Везенков і натуралізовані американці Міллер-Макінтайр і Бост. Окрім цих іменитих виконавців, за словами керманича збірної, балканці мають і кількох досвідчених баскетболістів. Натомість сила Ісландії – відома штабу "синьо-жовтих".

"Ми зазнали дуже прикрої поразки від них у виїзній грі кваліфікації чемпіонату світу-2023. Ця поразка в результаті і не дозволила нам вийти у фінальну частину. Це суперник, який грає в дуже швидкий баскетбол, з великою кількістю триочкових кидків", – резюмував Степановський.

До кваліфікації Олімпіади вийдуть дві найкращі команд із чотирьох груп: одна від квартетів A і B, а інша – від C і D. Перші дві команди кожної з груп вийдуть до півфіналу, а потім визначать переможця "вісімки". Прекваліфікацію збірна України проведе 12-20 серпня у Стамбулі.