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Керманич збірної Німеччини запровадив серйозну заборону для господарів Євро-2024

Фото: Бундестім перед одним із поєдинків європейської першості (x.com/DFB_Team)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної команди Німеччини Юліан Нагельсманн придумав неоднозначне правило для своїх підопічних до завершення чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

36-річний фахівець увів заборону футболістам бачитися з дівчатами та дружинами. Бан на побачення діятиме до кінця Євро-2024.

Досі кохані підопічних Нагельсманн мали дозвіл на відвідування табору збірної. Утім, тренерський штаб вирішив позбавити їх такого права після виходу Бундестім у чвертьфінал. Нагельсманн прагне, щоб футболісти національної команди зосередилися на протистоянні з Іспанією.

Збірна Німеччини зустрінеться з "Фурією Рохою" 5 липня. Матч відбудеться в Штутгарті. Частина оглядачів охрестила прийдешній поєдинок 1/4 фіналу Євро-2024 завчасним фіналом.

Бундестім виграла групу A турніру, набравши 7 очок. У рамках 1/8 фіналу Німеччина впевнено здолала збірну Данії з голами Гаверца та Мусіали.

До слова, раніше УЄФА склав підбірку претендентів на гол 1/8 фіналу Євро-2024.

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