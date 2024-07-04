Наставник сборной Германии ввел серьезный запрет для хозяев Евро-2024

36-летний специалист ввел запрет футболистам видеться с девушками и женами. Бан на свидания будет действовать до конца Евро-2024.

До сих пор любимые подопечных Нагельсманн имели разрешение на посещение лагеря сборной. Впрочем, тренерский штаб решил лишить их такого права после выхода Бундестим в четвертьфинал. Нагельсманн стремится к тому, чтобы футболисты национальной команды сосредоточились на противостоянии с Испанией.

Сборная Германии встретится с "Фурией Рохой" 5 июля. Матч состоится в Штутгарте. Часть обозревателей окрестила грядущий поединок 1/4 финала Евро-2024 преждевременным финалом.

Бундестим выиграла группу A турнира, набрав 7 очков. В рамках 1/8 финала Германия уверенно одолела сборную Дании с голами Хаверца и Мусиалы.