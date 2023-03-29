Керманич середняка УПЛ пройшов стажування у лідера чемпіонату Англії

Молодий фахівець прилетів на Туманний Альбіон на запрошення спортивного директора "канонірів" Еду. Бразильський українець ознайомився з адміністративним і тренувальним процесами англійського гранда.

"У цьому клубі все працює на найвищому рівні. Коли заходиш на їхню базу, одразу бачиш, що кожна людина знає, що вона має робити і для чого вона це робить, всі працюють задля успіхів команди. Ці слова стосуються, як звичайних працівників, так і, звісно, керівників клубу, таких, як головний тренер Мікель Артета чи спортивний директор Еду Гаспар", – розповів Едмар.

За словами коуча "Металіста 1925", здобуті в Лондоні знання він намагатиметься впроваджувати в Україні. Водночас керманич харків'ян пообіцяв зважати на українські реалії в процесі вдосконалення системи тренувань і функціонування клубу загалом.

Перед міжнародною паузою "Металіст 1925" видав 5-матчеву серію без перемог. Востаннє підопічні Едмара перемагали ще восени. 22 листопада в рамках 14-го туру харків'яни переграли "Кривбас" на виїзді (2:0).