Наставник середняка УПЛ прошел стажировку у лидера чемпионата Англии

Молодой специалист прилетел на Туманный Альбион по приглашению спортивного директора "канониров" Эду. Бразильский украинец ознакомился с административным и тренировочным процессами английского гранда.

"В этом клубе все работает на самом высоком уровне. Когда заходишь на их базу, сразу видишь, что каждый человек знает, что он должен делать и для чего он это делает, все работают ради успехов команды. Эти слова касаются как обычных работников, так и, конечно, руководителей клуба, таких как главный тренер Микель Артета или спортивный директор Эду Гаспар", – рассказал Эдмар.

По словам коуча "Металлиста 1925" ,полученные в Лондоне знания, он будет пытаться внедрять в Украине. В то же время наставник харьковчан пообещал учитывать украинские реалии в процессе совершенствования системы тренировок и функционирования клуба в целом.

Перед международной паузой "Металлист 1925" выдал 5-матчевую серию без побед. В последний раз подопечные Эдмара побеждали еще осенью. 22 ноября в рамках 14-го тура харьковчане обыграли "Кривбасс" на выезде (2:0).