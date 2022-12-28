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Керманич головної сенсації УПЛ визнаний тренером року

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Київ, Середа 28 грудня 2022 12:00
Керманич головної сенсації УПЛ визнаний тренером року Фото: Мірча Луческу та Олександр Кучер (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу обрало найкращого фахівця української Прем'єр-ліги за підсумками року, що минає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Керманич СК "Дніпро-1" Олександр Кучер – найкращий тренер року в УПЛ. Молодий коуч переміг у рейтинговому голосуванні експертної ради зі старших колег.

Середня оцінка головного тренера "спортклубівців" за підсумками першого кола чемпіонату України – 4,52. Цей показник дозволив йому випередити керманича "Шахтаря" Ігора Йовічевіча (4,40) та коуча "Зорі" Патріка ван Леувена (4,34). Тричі Кучер став найкращим тренером туру.

Серед досягнень 40-річного фахівця об'єднання виділило здобуття умовного титулу "зимового чемпіона" з 5-очковим відривом для "Дніпра-1", вихід у євровесну з групи Ліги конференцій та вдалий дебют на рівні Прем'єр-ліги після призів найкращому в Першій і Другій лігах.

Хто такий Олександр Кучер

Уродженець Києва, займався в столичній ДЮСШ-19 і академії "Динамо". На професіональному рівні дебютував у харківському "Арсеналі".

Пізніше захищав кольори донецького "Металурга", вірменського "Бананца", "Металіста", турецького "Кайсеріспора", "Карпат". Найкращі роки ігрової кар'єри провів у "Шахтарі". Там у 2006-2017 рр. зіграв 294 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів. Здобув із "гірниками" 7 чемпіонських титулів, 6 Кубків України, 5 Суперкубків країни, Кубок УЄФА 2008/09.

У складі збірної України (57 поєдинків, 2 голи) виступив на Євро-2012 та чемпіонаті Європи-2016. На тренерський шлях став у харківському "Металі". Очолив "Дніпро-1" влітку цьогоріч.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращого тренера за підсумками листопада-грудня.

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