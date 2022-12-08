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Керманич баскетбольної збірної України несподівано очолив зарубіжний клуб

Фото: Айнарс Багатскіс повернувся до клубної роботи (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Румунський "Волунтарі" презентував у статусі головного тренера команди коуча збірної України Айнарса Багатскіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

55-річний фахівець знову працюватиме на клубному рівні. Латвієць тренуватиме середняка Дивізіону A Румунії.

Паралельно, мінімум до лютого 2023 року, Багатскіс залишатиметься керманичем збірної України. Для латвійського тренера таке поєднання роботи в клубі та національній команді буде не першим. У 2019-2022 рр. він паралельно працював із "Київ-Баскетом" і "синьо-жовтою" збірною.

Під керівництвом Багатскіса збірна України за два місяці продовжить боротьбу в кваліфікації до ЧС-2023. 23 лютого "синьо-жовті" зіграють проти Італії на виїзді, а 26 лютого приймуть збірну Нідерландів. Для здобуття путівки на світовий форум українці зобов'язані перемагати та сподіватися на вигідні результати іншим матчів секстету.

На посаді головного тренера "Волунтарі" Багатскіс змінив серба Сашу Оцоколіча. Латвійський фахівець уклав півторарічний контракт із "біло-синіми". У сезоні 2021/22 "Волунтарі" фінішував другим у чемпіонаті та здобув Кубок Румунії.

До слова, слобожанський "Прометей" в овертаймі програв "Бургу" виїзний матч Єврокубка.

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