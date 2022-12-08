ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Керманич баскетбольної збірної України несподівано очолив зарубіжний клуб

Новость на русском →
Волунтарі, Четвер 08 грудня 2022 12:52
Керманич баскетбольної збірної України несподівано очолив зарубіжний клуб Фото: Айнарс Багатскіс повернувся до клубної роботи (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Румунський "Волунтарі" презентував у статусі головного тренера команди коуча збірної України Айнарса Багатскіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

55-річний фахівець знову працюватиме на клубному рівні. Латвієць тренуватиме середняка Дивізіону A Румунії.

Паралельно, мінімум до лютого 2023 року, Багатскіс залишатиметься керманичем збірної України. Для латвійського тренера таке поєднання роботи в клубі та національній команді буде не першим. У 2019-2022 рр. він паралельно працював із "Київ-Баскетом" і "синьо-жовтою" збірною.

Під керівництвом Багатскіса збірна України за два місяці продовжить боротьбу в кваліфікації до ЧС-2023. 23 лютого "синьо-жовті" зіграють проти Італії на виїзді, а 26 лютого приймуть збірну Нідерландів. Для здобуття путівки на світовий форум українці зобов'язані перемагати та сподіватися на вигідні результати іншим матчів секстету.

На посаді головного тренера "Волунтарі" Багатскіс змінив серба Сашу Оцоколіча. Латвійський фахівець уклав півторарічний контракт із "біло-синіми". У сезоні 2021/22 "Волунтарі" фінішував другим у чемпіонаті та здобув Кубок Румунії.

До слова, слобожанський "Прометей" в овертаймі програв "Бургу" виїзний матч Єврокубка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Баскетбол
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни