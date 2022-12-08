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Наставник баскетбольной сборной Украины неожиданно возглавил зарубежный клуб

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Волунтари, Четверг 08 декабря 2022 12:52
Наставник баскетбольной сборной Украины неожиданно возглавил зарубежный клуб Фото: Айнарс Багатскис вернулся к клубной работе (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Румынский "Волунтари" представил в статусе главного тренера команды коуча сборной Украины Айнарса Багатскиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

55-летний специалист снова будет работать на клубном уровне. Латыш будет тренировать середняка Дивизиона A Румынии.

Параллельно, минимум до февраля 2023 года, Багатскис будет оставаться наставником сборной Украины. Для латвийского тренера такое совмещение работы в клубе и национальной команде будет не первым. В 2019-2022 гг. он параллельно работал с "Киев-Баскетом" и "сине-желтой" сборной.

Под руководством Багатскиса сборная Украины через два месяца продолжит борьбу в квалификации к ЧМ-2023. 23 февраля "сине-желтые" сыграют против Италии на выезде, а 26 февраля примут сборную Нидерландов. Для получения путевки на мировой форум украинцы обязаны побеждать и надеяться на выгодные результаты других матчей секстета.

В должности главного тренера "Волунтари" Багатскис сменил серба Сашу Оцоколича. Латвийский специалист заключил полуторагодой контракт с "бело-синими". В сезоне 2021/22 "Волунтари" финишировал вторым в чемпионате и завоевал Кубок Румынии.

К слову, слобожанский "Прометей" в овертайме проиграл "Бургу" выездной матч Еврокубка.

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