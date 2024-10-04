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Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

Фото: Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні (dbr.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на масштабному незаконному збагаченні. Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Зокрема, син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Правоохоронці провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська.

У робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для "ухилянтів". У їхньому будинку було знайдено ще понад 5 млн доларів, 300 тисяч євро та 5 млн гривень, а також коштовності й брендові прикраси. Частину грошей посадовиця намагалась викинути через вікно під час обшуку.

Також правоохоронці з’ясували, що родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн гривень, готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном - в Австрії, Іспанії та Туреччині. Крім того, на закордонних рахунках родина тримає близько 2,3 млн доларів.

Жодне з цих статків не було внесено до декларацій, як того вимагає закон. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Чиновників можуть звинуватити у шахрайстві, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, поданні недостовірних даних у деклараціях та незаконному збагаченні. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Фото: Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів (dbr.gov.ua)

Раніше СБУ викрила злочинне угруповання, яке організовувало незаконні схеми для ухилянтів від військової служби. Вартість "послуг" становила від 8 до 12 тисяч доларів за кожного клієнта. Загальний прибуток угруповання перевищив 40 мільйонів гривень.

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