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Керівниця податкової Києва написала заяву на звільнення після обшуків, - нардеп

Фото: виконуюча обов'язки голови податкової інспекції Києва Оксана Датій (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Виконуюча обов'язки голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"В.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків", - написав Гончаренко.

Зазначимо,під час обшуків в.о. голови столичної податкової служби, крім великої суми готівки та годинника, виявили списки бажань, які топчиновниця складала на Новий рік. Серед бажань були соболина шуба, мільйон доларів і Breguet.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні, 1 лютого, провели обшук у податковій Києва.

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Київ