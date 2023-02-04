Руководитель налоговой Киева написала заявление на увольнение после обысков, - нардеп

Исполняющая обязанности главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
"И.о. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение из налоговой сразу после обысков", - написал Гончаренко.
Отметим, во время обысков и.о. главы столичной налоговой службы, кроме большой суммы наличных и часов, обнаружили списки желаний, которые топчиновница составляла на Новый год. Среди желаний были соболина шуба, миллион долларов и Breguet.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований сегодня, 1 февраля, провели обыск в налоговой Киева.
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