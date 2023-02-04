ua ru
Сб, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Керівниця податкової Києва написала заяву на звільнення після обшуків, - нардеп

Новость на русском →
Київ, Субота 04 лютого 2023 16:27
Керівниця податкової Києва написала заяву на звільнення після обшуків, - нардеп Фото: виконуюча обов'язки голови податкової інспекції Києва Оксана Датій (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Виконуюча обов'язки голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"В.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків", - написав Гончаренко.

Зазначимо,під час обшуків в.о. голови столичної податкової служби, крім великої суми готівки та годинника, виявили списки бажань, які топчиновниця складала на Новий рік. Серед бажань були соболина шуба, мільйон доларів і Breguet.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні, 1 лютого, провели обшук у податковій Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
Мобілізація в Україні. Де і хто має право видавати повістки: роз'яснення ЗСУ
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна