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Руководитель налоговой Киева написала заявление на увольнение после обысков, - нардеп

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Киев, Суббота 04 февраля 2023 16:27
Руководитель налоговой Киева написала заявление на увольнение после обысков, - нардеп Фото: исполняющая обязанности главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Исполняющая обязанности главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"И.о. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение из налоговой сразу после обысков", - написал Гончаренко.

Отметим, во время обысков и.о. главы столичной налоговой службы, кроме большой суммы наличных и часов, обнаружили списки желаний, которые топчиновница составляла на Новый год. Среди желаний были соболина шуба, миллион долларов и Breguet.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований сегодня, 1 февраля, провели обыск в налоговой Киева.

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