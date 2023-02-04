Руководитель налоговой Киева написала заявление на увольнение после обысков, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"И.о. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение из налоговой сразу после обысков", - написал Гончаренко.

Отметим, во время обысков и.о. главы столичной налоговой службы, кроме большой суммы наличных и часов, обнаружили списки желаний, которые топчиновница составляла на Новый год. Среди желаний были соболина шуба, миллион долларов и Breguet.