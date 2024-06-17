Керівництво Винниківської тютюнової фабрики заявило про блокування роботи й рейдерське захоплення

За їхніми словами відбувається рейдерське захоплення, а бюджет України через блокування фабрики вже недоотримав мільярди гривень податкових надходжень.

"Фактично здійснюється блокування діяльності одного з найбільших платників податків Західної України. Якщо порахувати шкоду, яка завдана бюджетам всіх рівнів, враховуючи план недовиконання відповідної продукції, на сьогоднішній момент сума шкоди бюджету вже перевищує понад 2,5 мільярда гривень. Для більшого розуміння - це порядка 100 тисяч fpv-дронів, які можна було закупити для українських захисників. Але цьому завадило рейдерське захоплення і блокування", - заявив адвокат, заслужений юрист України Олексій Різник.

За словами адвоката, робота підприємства повністю заблокована "без жодних юридичних пояснень таких дій", а наприкінці минулого тижня патрульна поліція та працівники БЕБ на приватних автомобілях заблокували виїзд з території фабрики.

Після цього керівництво запросило журналістів та представників громадськості на підприємство, щоб показати результати роботи силових органів протягом останніх 5 місяців, в які підприємство не може працювати.

"Будь-які спроби щодо вʼїзду, виїзду транспортних засобів, а також, відповідно, вивозу продукції, яка правомірно та легально виготовлена підприємством, яке має відповідно всі ліцензії - заблоковані правоохоронними органами", - заявив адвокат.

Адвокат додав, що представники Винниківської тютюнової фабрики просили детективів БЕБ оглянути машини на території, перевірити на наявність акцизної марки. Проте працівники БЕБ відмовляються вчиняти такі дії, не пояснюючи причин.

"Вони постійно кудись постійно телефонують, чекають вказівки. Вказівки спускаються за годину. Не знають як себе поводити, що говорити. Тобто, на нашу думку, вони ведуть себе повністю неадекватно", - сказав директор Винниківської тютюнової фабрики Ростислав Павлів.

Нагадаємо, Винниківська тютюнова фабрика у 2023 році сплатила до державного бюджету понад 7 мільярдів гривень податків.

Керівництво ВТФ також анонсувало проведення 21 червня прес-конференції щодо ситуації на підприємстві.