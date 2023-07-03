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Руководство НБУ вызвали в Раду из-за проблемы с обменом "изношенных" долларов

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Украина, Понедельник 03 июля 2023 12:09
Руководство НБУ вызвали в Раду из-за проблемы с обменом "изношенных" долларов Фото: в Раде снова обсудят ситуацию с обменом валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проведет обсуждение ситуации с обменом валют. Заседание состоится 5 июня с участием Национального банка и Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева в Telegram .

"В среду заслушаем на комитете доклад НБУ и правоохранителей по исправлению ситуации с обменом "изношенной" валюты и работы черных обменников", - написал он.

По его словам, заседание состоится в онлайн-режиме.

Изношенные и старые доллары

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ ввел ряд мер по решению проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

Он напомнил, что НБУ полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это означает, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции.

Пышный также заявил, что недопустимо потребовать дополнительной комиссии за обмен долларов в предыдущие годы.

Дополнительные меры НБУ

С 1 июля 2023 года НБУ разрешил небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными касс.

Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, не имеющей признаков значительного износа или повреждения. Кроме того, это позволит поддерживать на должном уровне гривневую ликвидность.

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