Керівництво Європарламенту підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС

За її словами, рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила Конференція президентів, яка об’єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп.

Сьогодні Конференція президентів провела зустріч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ - ред.). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", - сказала Мецола.

ПрезидентЄвропарламенту наголосила, що процес вступу країни до ЄС - це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, а цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила, що вірить у те, що Україна продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

Лідери політичних груп наголосили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС "геостратегічну інвестицію в об’єднану і сильну Європу".

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Вони можуть обговорити це питання на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

При цьому Угорщина вже відкрито виступила проти початку вступних переговорів з Україною. Будапешт не хоче, щоб наша країна стала членом ЄС до завершення війни з Росією.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним.