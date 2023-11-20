Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами: яка схема

У відомстві зазначили, що наразі у справі підозрюються шестеро людей. Це:

Голова Держспецзв'язку та його заступник;

гендиректор та співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

У Бюро не уточнили імена та прізвища цих чиновників. Однак за даними джерел РБК-Україна, йдеться про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Так, саме їх сьогодні раніше у понеділок звільнив Кабінет міністрів України та призначив тимчасового керівника відомства.

Голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі оголосили підозру (фото: колаж РБК-Україна)

Яку схему задіяли фігуранти

За даними слідства, протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Для цього фігуранти залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили "аби уникнути відкритих торгів", і щоб забезпечити їх перемогу, розповіли в НАБУ.

З даними компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг, після чого перерахувало у 2021-2022 роках 285 мільйонів гривень.

"Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину", - зазначають у НАБУ.

Ці кошти "вивели" на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб "відмити" та поділити між членами організованої групи.

Що загрожує фігурантам

Фігурантам сьогодні, 20 листопада, було оголошено про підозру. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розповіли в САП.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, додали до НАБУ.

Що відомо про Щиголя

Юрій Щиголь очолював Держспецзв'язку з 2020 року. З 2008-го він проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України.

Також Щигользаймався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Генеральним штабом і проектом United24.

У понеділок, 20 листопада, Кабмін звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.