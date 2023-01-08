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Руководство Бундестага выступило за поставки танков Leopard Украине

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Берлин, Воскресенье 08 января 2023 16:14
Руководство Бундестага выступило за поставки танков Leopard Украине Фото: Руководство Бундестага выступило за поставки танков Leopard Украине (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президенты немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт и Вольфганг Кубицки выступают за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это касается и танков Leopard", - заявил Геринг-Экарт.

При этом Кубицкий добавил, что было бы разумно поставлять не только танки Marder, но и Leopard. По его словам, любая дальнейшая поддержка Украины должна быть тесно скоординирована с партнерами по НАТО, и он не очень-то верит, что Германия будет действовать в одиночку.

Напомним, Германия намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot.

Ранее сообщалось, когда и сколько БМП Marder Германия может передать Украине.

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