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У керівництві Республіканської партії виступили проти усунення спікера Джонсона

Архівне фото: Еліза Стефанік (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Керівництво Республіканської партії США виступає проти ідеї про звільнення з посади спікера Палати представників Майка Джонсона.

Про це заявила голова конференції Республіканської партії Палати представників Еліза Стефанік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вона не підтримала спробу члена Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін відсторонити спікера Палати представників Майка Джонсона від займаної посади. 

"Спікер Джонсон продовжує працювати з усіма членами республіканської конференції, і сьогодні ми щойно здобули перемогу", - сказала Стефаник.

Відповідаючи на запитання про її реакцію, Стефаник додала, що не збирається давати жодних відповідей на запитання преси і сказала, що зосереджена на роботі у своєму окрузі. 

Що передувало

Раніше член Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників США.

Видання пише, що це сталося на тлі невдоволення з приводу законопроєкту про державне фінансування.

Також CNN пише, що Палата представників повинна буде розглянути це питання протягом двох законодавчих днів після її визнання. Сьогодні в другій половині дня палата йде на двотижневу перерву. На запитання CNN про свою реакцію Джонсон не відповів, а просто відмахнувся рукою.

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