RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В руководстве Республиканской партии выступили против отстранения спикера Джонсона

Архивное фото: Элиза Стефаник (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководство Республиканской партии США выступает против идеи об увольнении с должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом заявила глава конференции Республиканской партии Палаты представителей Элиза Стефаник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Она не поддержала попытку члена Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона от занимаемой должности. 

"Спикер Джонсон продолжает работать со всеми членами республиканской конференции, и сегодня мы только что одержали победу", - сказала Стефаник.

Отвечая на вопрос о ее реакции, Стефаник добавила, что не собирается давать никаких ответов на вопросы прессы и сказала, что сосредоточена на работе в своем округе. 

Что предшествовало

Ранее член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей США.

Издание пишет, что это произошло на фоне недовольства по поводу законопроекта о государственном финансировании.

Также CNN пишет, что Палата представителей должна будет рассмотреть этот вопрос в течение двух законодательных дней после ее признания. Сегодня во второй половине дня палата уходит на двухнедельный перерыв. На вопрос CNN о своей реакции Джонсон не ответил, а просто отмахнулся рукой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАРеспубликанская партия США