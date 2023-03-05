У керівництві армії РФ назріває конфлікт через вимогу Шойгу взяти Вугледар, - Генштаб

В армії РФ назріває конфлікт через сварки з військовим командуванням на фоні відсутності успіхів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті", - заявили в Генштабі.
За даними штабу, в лютому поточного року російський диктатор Володимир Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.
Наразі ж міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.
"За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво - йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", - наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, за даними Міноборони РФ, вчора Шойгу нібито знову побував на окупованій території України.
Додамо, коли росЗМІ заявляли про чергові "інспекції" Шойгу передових позицій російських підрозділів, виявилося, що він знаходився за 75 кілометрів від лінії фронту (в районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму).
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