У керівництві армії РФ назріває конфлікт через вимогу Шойгу взяти Вугледар, - Генштаб

"У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті", - заявили в Генштабі.

За даними штабу, в лютому поточного року російський диктатор Володимир Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Наразі ж міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

"За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво - йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", - наголосили в Генштабі.