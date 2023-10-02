Керівники судів не відстоюють позицію суддів, відповідальність є вибірковою, - екс-суддя

Незалежність роботи суддів, попри численні спроби реформувати судову систему, все ще залишаються під питанням. Керівники судів не відстоюють прав своїх підлеглих, самі судді не відчувають себе захищеними від зовнішніх впливів.

"Не секрет, що різні гілки влади в Україні завжди намагалися підкорити собі суд, але суд, у більшій чи меншій мірі, протидіяв цьому, і достатньо впевнено. До тих пір, поки не склалася, як сьогодні, "імпотенція" деяких керівників судової влади. Окремо взятий суддя не може себе захистити, у нього обмежені можливості представити свою позиція суспільству, позиціонувати себе. Він буде один проти масиву всіх впливів", - заявив Ємельянов.

За його словами, сьогодні керівництво господарської гілки судової системи не бореться за можливість здійснювати незалежне правосуддя.

"Сьогодні ми спостерігаємо безсилля. В першу чергу, воно має місце у керівників господарських судів у місті Києві. Це як перша інстанція, так і Верховний Суд –- Касаційний суд господарської юрисдикції, де на сьогодні не мають бажання відстоювати позицію суддів. У них є лише бажання відбути певний строк на посаді, займатися якимись другорядними питаннями. Як результат … під егідою укрупнення судів виникає ідея злити господарські суди з іншими. Частину справ віддати цивільній юрисдикції, частину - адміністративній, таким чином ліквідувавши господарські суди", - додав Ємельянов.

За його словами, наразі голови Касаційного господарського суду, господарського суду міста Києва не звертають увагу на ризик ліквідації підпорядкованих їм судів.

"Хоча перш за все, саме керівник першої інстанції столичного суду, який є взірцевим для господарських судів, повинен протистояти спробам впливу на себе, на суддів очолюваного суду, відстоювати законність. Але сьогодні це нікому не потрібно. Можливо, вони не бажають розвалити систему, але точно за неї не борються", - говорить екс-суддя.

Він також додав, що відбір суддів повинен відбуватися за більш прозорими методиками, а не за вибірковими характеристиками, як це відбувається зараз.

"Якщо ВККС, проаналізувавши обставини, приходить до висновку, що є зловживання, декларація доброчесності чи е-декларація містять недостовірні дані, результатом має бути звернення ВККС до правоохоронних органів. Але якщо немає доказів того, що суддя вчинив щось неправомірне або живе не по коштах, немає фактично доведених обставин такого, суддя має проходити ВККС, ВРП спокійно і працювати далі… Відповідно й члени ВККС та ВРП обов’язково повинні відповідати за необ’єктивні рішення. Це мають бути ваги, що дозволяють приймати законне рішення і усвідомлювати, що будуть наслідки незаконного", - сказав Ємельянов.

Раніше повідомлялось, що ДБР провела обшуки в екс-судді Ємельянова у справі, де він проходить як потерпілий за фактами шахрайства колишніх директорів декількох компаній за кордоном.