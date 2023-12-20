Керівника Чернівецької митниці звільнили: він може бути причетний до контрабанди сигарет

Виконувача обов'язків керівника Чернівецької митниці звільнили. Він може бути причетний до контрабанди електронних сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби.

Зазначається, що у серпні під час позапланової перевірки виявили, що тодішній очільник митниці та двоє посадовців могли допомогти ввезти з Румунії в Україну поза митним контролем електронні сигарети на суму у понад 40 млн гривень. Митні органи Румунії підтвердили інформацію.

Правоохоронці встановлюють всіх, хто може бути причетним до схеми. Митна служба вжила дисциплінарних заходів до 17 митників, а керівника Чернівецької митниці звільнили.

Двом посадовцям оголосили підозру за ч. 3 ст. 365 ККУ.

За даними з відкритих джерел, станом на 20 грудня обов'язки керівника Чернівецької митниці виконує Юрій Герасимов.

Перевірки на митниці

Нагадаємо, СБУ й ДБР розпочали масштабну спецоперацію та проводять обшуки по всій вертикалі митниці.

Так, восени правоохоронці викрили на хабарі начальника одного з постів митниці Одеської області. Він брав гроші за безперешкодне оформлення імпортованих товарів.

А влітку шістьом митникам з Львівської області вручили підозри через те, що вони незаконно продовжували безмитне ввезення автомобілів з-за кордону.