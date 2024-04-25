UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керівник зернового терміналу "Олімпекс" примусово змінений рішенням суду

Фото: керівник зернового терміналу "Олімпекс" примусово змінений рішенням суду (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Західний апеляційний господарський суд у Львові задовольнив вимогу розпорядника майна-арбітражного керуючого компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл", яка оперує зерновим терміналом в Одесі, змінити керівника підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Причина - борг власників термінала перед двома американськими фондами сукупно на $150 млн, свідоме виведення  активів підприємства з-під контролю, попри мораторій.

"Керівником боржника вчинялися активні дії з відчуження активів за сумнівними угодами чи погашення вимог конкурсних кредиторів в порушення мораторію на задоволення таких вимог", - йдеться в судовій ухвалі.

На заміну Віталія Марченка, суд призначив арбітражного керуючого, який у лютому 2023 року був призначений судом розпорядником майна "Олімпекс Купе Інтернейшнл" за поданням кредитора -  компанії Madison Pacific, яка представляє інтереси американського кредитора Argentem Creek.

Арбітражний керуючий був призначений розпорядником майна "Олімпекс Купе Інтернейшнл" судом у лютому 2023 року за поданням кредитора - компанії Madison Pacific, яка представляє інтереси американського кредитора Argentem Creek. 

Ще одним американським кредитором у справі про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" є Innovatus Structured Trade Finance. 

Компанія "Олімпекс" бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка (володіння відбувається через субхолдингову компанію в ОАЕ та холдингову компанію на Кіпрі) заборгувала сумарно американським кредиторам $150 млн. 

У лютому 2023-го суд першої інстанції відкрив справу про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та визнав вимоги Madison Pacific до неї на 15,1 млн грн. З того часу керівник компанії-боржника Марченко затягував процедуру в той час, як саме підприємство втрачало активи, йдеться в ухвалі суду.

Тепер арбітражний керуючий має право провести повну інвентаризацію активів "Олімпекс Купе Інтернейшнл" на фоні виявлення фактів, що свідчать про імовірну участь підприємства у контрабандних схемах.

Forbes також повідомляє, що 19 квітня кредитор Innovatus Structured Trade Finance зареєстрував позов у Верховному суді Штату Нью-Йорк з позовом на $40 млн до колишнього фіндиректора GNT Душана Деніча та компанії Вlаск Sea Commodities Limited (ОАЕ) на $40 млн. Ця компанія була позичальницею Innovatus, її власником був Деніч, а кіпрська GNT Enterprises, власниками якої є Гроза та Науменко – надала гарантію за цим кредитом, йдеться у тексті позову.

Як відомо, суди у справі "Олімпексу" тривають з кінця 2022 року. GNT виступає позичальником за боргом перед Argentem Creek та Innovatus.

GNT Trade DMCC, G.N.T. Inland Elevators, швейцарська Omega Terminal та українська "МеталзЮкрейн" є гарантами позики, Гроза та Науменко як фізособи - також.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд