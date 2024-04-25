RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Руководитель зернового терминала "Олимпекс" принудительно изменен решением суда

Фото: руководитель зернового терминала "Олимпекс" принудительно изменен решением суда (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Западный апелляционный хозяйственный суд во Львове удовлетворил требование распорядителя имущества-арбитражного управляющего компании "Олимпекс Купе Интернейшнл", оперирующего зерновым терминалом в Одессе, сменить руководителя предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Причина - долг владельцев терминала перед двумя американскими фондами совокупно на $150 млн, сознательный вывод активов предприятия из-под контроля, несмотря на мораторий.

"Руководителем должника совершались активные действия по отчуждению активов по сомнительным соглашениям или погашению требований конкурсных кредиторов в нарушение моратория на удовлетворение таких требований", - говорится в судебном постановлении.

Взамен Виталия Марченко, суд назначил арбитражного управляющего, который в феврале 2023 года был назначен судом распорядителем имущества "Олимпекс Купе Интернейшнл" по представлению кредитора - компании Madison Pacific, представляющей интересы американского кредитора Argentem Creek.

Арбитражный управляющий был назначен распорядителем имущества "Олимпекс Купе Интернейшнл" судом в феврале 2023 года по представлению кредитора – компании Madison Pacific, представляющей интересы американского кредитора Argentem Creek.

Еще одним американским кредитором по делу о банкротстве "Олимпекс Купе Интернейшнл" является Innovatus Structured Trade Finance.

Компания "Олимпекс" бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко (владение проходит через субхолдинговую компанию в ОАЭ и холдинговую компанию на Кипре) задолжала суммарно американским кредиторам $150 млн.

В феврале 2023 года суд первой инстанции открыл дело о банкротстве "Олимпекс Купе Интернейшнл" и признал требования Madison Pacific к ней на 15,1 млн грн. С тех пор руководитель компании-должника Марченко затягивал процедуру, в то время как само предприятие теряло активы, говорится в постановлении суда.

Теперь арбитражный управляющий вправе провести полную инвентаризацию активов "Олимпекс Купе Интернейшнл" на фоне выявления фактов, свидетельствующих об вероятном участии предприятия в контрабандных схемах.

Forbes также сообщает, что 19 апреля кредитор Innovatus Structured Trade Finance зарегистрировал иск в Верховном суде Штата Нью-Йорк с иском на $40 млн к бывшему финдиректору GNT Душану Деничу и компании Вlаск Sea Commodities Limited (ОАЭ) на $40 млн. Эта компания была заемщиком Inn, ее владельцем был Денич, а кипрская GNT Enterprises, владельцами которой являются Гроза и Науменко - предоставила гарантию по этому кредиту, говорится в тексте иска.

Как известно, суды по делу "Олимпекса" продолжаются с конца 2022 года. GNT выступает заемщиком по долгу перед Argentem Creek и Innovatus.

GNT Trade DMCC, GNT Inland Elevators, швейцарская Omega Terminal и украинская "МеталзЮкрейн" являются гарантами займа, Гроза и Науменко как физлица - тоже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд