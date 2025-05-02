Керівник ЦПД зробив заяву після вибухів на аеродромах у Криму: це складова безпеки

Вибухи у Криму

В ніч на 2 травня у Криму лунали вибухи у кількох локаціях. Зокрема, у мережі писали про масштабну атаку дронів на Севастополь, а під удар нібито потрапив аеродром Кача, який розташований у місті.

Також у соцмережах повідомляли про вибухи у Гвардійську, де розташована військова авіабаза. Пабліки писали про атаку на військову частину і склад боєприпасів у районі населеного пункту.

Вибухи було чути також у Феодосії, Євпаторії, Джанкої, в районі аеропорту в Сімферополі, у Новофедорівці, де розташований аеродром Саки, і в інших містах.

Міноборони РФ стверджує, що російська ППО нібито збила 121 безпілотник, з яких 89 - над Кримом, 23 - над Чорним морем.

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