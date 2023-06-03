Керівник ОП розповів, як влаштував "терапію правди" делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста

"Я її не попереджав і під час зустрічі сказав: "А зараз наша зустріч трошки зміниться, я хочу, щоб до неї долучилися три дівчини". Із цих дверей вийшла без попередження Мар'яна Мамонова, яку ми повернули з полону і яка через декілька днів народила здорову дитину. Зайшла сестра Волини [виконувача обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського], який знаходиться у Туреччині, і дружина [командира "Азову" Дениса] Прокопенка. Вони сіли і годину, не вибираючи слів, розповідали всі ці жахи, що відбувалися. Президент [МКЧХ] сиділа з представником в Україні просто чорного кольору, їй не було що відповісти. Я вважаю, що це було дуже важливо, і я іноді роблю так, щоб люди, які ще щось там думають щодо суті рашизму, дійсно отримали таку шокову терапію. Це теж є ще одна зброя, якою треба займатися. Це терапія правди", - розповів він.

За словами Єрмака, після цього випадку поведінка Червоного Хреста не змінилася. Його представники приїжджають до московських шпиталів і відвідують загарбників, яких там лікують, розповів він.

Водночас представники МКЧХ жодного разу не потрапили до українських полонених, яких утримують у неналежних умовах, наголосив Єрмак.

Він зазначив, що українські дипломати на міжнародній арені ставлять питання про те, що потрібна нова організація, яка добиватиметься реальних результатів.

Чи можливий обмін "всіх на всіх"?

Зазначимо, що Україна та Росія ведуть переговори лише з питання обміну полоненими. Так, з початку повномасштабної війни Україна повернула вже 2430 людей, серед яких 139 цивільних.

У квітні голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що можливість обміну "всіх на всіх" обговорюється, сторони наближаються до позитивного результату.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.