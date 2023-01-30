Керівник ГУР про майбутнє Росії: ми не знаємо, з ким доведеться говорити про репарації

Розвідник наголосив, що майбутнє Росії і її відносини з Україною будуть "дуже складним процесом".

Він додав, що наразі в російському інформаційному просторі і серед частини опозиції починає просуватися ідея про те, що у війні слід звинувачувати лише диктатора Володимира Путіна та його оточення, а суспільство тут нібито ні до чого. Проте Буданов нагадав, що понад дві третини населення Росії підтримали дії Путіна.

Керівник ГУР припускає, що, ймовірно, Росія у майбутньому може розпастися на різні суб'єкти, а очолювати їх, можливо, буде не Путін.

"Ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії. На скільки елементів вона розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах", - сказав він.

Буданов вважає, що завдання України - це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього необхідно підключатися до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, силових, правових, гуманітарних та освітніх.

"І забудьте про наш пострадянський період, як про страшний сон. Зрештою, у нас має бути якась форма контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб те, що сталося з Україною, більше ніколи не повторилося", - наголосив Буданов.