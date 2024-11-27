Керівна партія Грузії висуває колишнього футболіста на посаду президента

Кавелашвілі є одним з лідерів формально відокремленої групи "Сила народу". Він був членом парламенту Грузії IX та X скликань.

Під час останніх виборів, які відбулися 26 жовтня, він пройшов у парламент під номером 18 у списку керівної партії "Грузинська мрія".

Михаїла Кавелашвілі називають ветераном футболу. Він починав свою кар'єру у тбіліському "Локомотиві", а потім перейшов у "Динамо". Клуб шість разів виборював чемпіонство Грузії.

У 1995 році Кавелашвілі перейшов у російський "Спартак-Аланія", а в 1996 році - в "Манчестер Сіті". Він також грав за швейцарські клуби та був гравцем національної збірної Грузії.

Додамо, що цього року вперше президента Грузії обере не населення, а виборча колегія, в якій керівна "Грузинська мрія" матиме більшість місць.

Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня у будівлі парламенту, а інавгурація - 29 грудня.